Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Ключевым для Шевченко будет первое трансферное окно»

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А «Дженоа».

«Читая новости, стало понятно, что у «Дженоа» амбиционный проект. Владельцы «грифонов» хотят сделать серьезный клуб. «Дженоа» представляет один из самых больших городов Италии. Я думаю, для Андрея Николаевича это такой неплохой стартап в тренерской карьере на клубном уровне.

У Шевченко сильный тренерский штаб. Работа тренером в клубе отличается от работы в сборной. Но, я думаю, что у него все должно получиться.

Мне кажется, ключевым периодом работы Шевченко в «Дженоа» будет первое трансферное окно. Если люди строят такой серьезный проект, им в любом случае нужно приглашать игроков хорошего, серьезного уровня. Мне кажется, возможен такой вариант, что «Дженоа» купит кого-то из украинцев. Это могут быть наши ребята, которые работали с Шевченко в сборной. Будет интересно», - сказал Федецкий.

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