Андрей ВОРОБЕЙ: «В Дженоа дали Шевченко карт-бланш»

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А «Дженоа».

«Эта новость не стала для меня неожиданностью. Все-таки ходили слухи и разговоры, что Андрей Николаевич хочет перебраться в Серию А и тренировать команду из чемпионата Италии. Конечно, говорили не о «Дженоа». Все сватали Шевченко в «Милан», но, наверное, что-то не получилось. Он хотел работать в Италии. Думаю, Шевченко правильно сделал. Какой смысл сидеть на месте после работы в сборной? Для любого тренера, который работал, эти полгода или год простоя дают о себе знать. Я считаю, что он поступил правильно. Надо с чего-то начинать. Да, «Дженоа» - это не топ-команда, но тем не менее хочется посмотреть, как Андрей Николаевич будет работать в клубе, а не в сборной.

Я думаю, у боссов «Дженоа» состоялся разговор с Андреем Николаевичем и с его тренерским штабом. Я думаю, руководство «Дженоа» какой-то карт-бланш дало. Наверное, они сказали, что будут какие-то финансовые вливания на новых игроков, на усиление команды. Наверное, Андрей Николаевич и его штаб не пришли бы в клуб, если бы там не было каких-то перспектив.

Интересно будет посмотреть на работу Андрея Николаевича в клубе. В сборной все собираются на несколько дней, играют несколько матчей и опять разъезжаются по клубам. А вот готовить команду к сезону, весь сезон тренировать – это совершенно другое. Мне хочется посмотреть и увидеть работу Шевченко в клубе», - сказал Воробей.

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