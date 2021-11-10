Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Перестал слишком долго думать о Золотом мяче»

Польский форвард — главный претендент на награду

  • 10.11.2021 07:03
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Перестал слишком долго думать о Золотом мяче»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о перспективах завоевать «Золотой мяч».

«Может быть, когда приблизится этот день, я начну думать об этом. Сейчас начало ноября, так что еще есть время. Конечно, «Золотой мяч» — отличная награда, но не о чем думать. это, потому что у меня еще много дел до и после церемонии.

Я перестал думать об этом слишком много. Это определенно не поможет мне думать о моих шансах на победу, спекуляциях и утечках в СМИ. Я предпочитаю сосредоточиться на чем-то другом», — сказал Левандовски.

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Источник — Goal.com

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