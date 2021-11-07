Второй после Роналду. Левандовски забил 60 голов в 2021-м году

«Бавария» в матче 11-го тура Бундеслиги одержала минимальную победу над «Фрайбургом» (2:1).

Голом в этой игре отметился Роберт Левандовски. Польский форвард достиг отметки в 60 голов за календарный год. Последний раз такую результативность показывал Криштиану Роналду в 2014 году — 61 гол. Левандовски до конца текущего года может принять участие еще в десяти матчах.

Однако оба игрока значительно отстают от показателя Лионеля Месси, который забил 91 гол за календарный год в 2012 году.