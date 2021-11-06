11-й тур
Бавария
2 : 1
Фрайбург
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бундеслига. Бавария минимально обыграла Фрайбург, Левандовски снова забил

Продолжается 11-й тур Бундеслиги

  • 06.11.2021 18:39
  • 330 просмотров
  • 0 комментариев
Бундеслига. Бавария минимально обыграла Фрайбург, Левандовски снова забил
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись четыре матча в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги. В центральном матче «Бавария» минимально обыграла третью команду чемпионата, «Фрайбург», и упрочила свое лидерство. «Вольфсбург» обыграл «Аугсбург» и поднялся на четвертое место. Также победы одержали «Бохум» и «Арминия».

«Бавария» - «Фрайбург» - 2:1
Голы: Горецка 30, Левандовски 75 – Хаберер 90+2

«Бохум» - «Хоффенхайм» - 2:0
Голы: Новотны 66, Пантович 90+7

«Вольфсбург» - «Аугсбург» - 1:0
Гол: Нмеча 14

«Штутгарт» - «Арминия» - 0:1
Гол: Окугава 19

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности