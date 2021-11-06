Бундеслига. Бавария минимально обыграла Фрайбург, Левандовски снова забил

Состоялись четыре матча в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги. В центральном матче «Бавария» минимально обыграла третью команду чемпионата, «Фрайбург», и упрочила свое лидерство. «Вольфсбург» обыграл «Аугсбург» и поднялся на четвертое место. Также победы одержали «Бохум» и «Арминия».
«Бавария» - «Фрайбург» - 2:1
Голы: Горецка 30, Левандовски 75 – Хаберер 90+2
«Бохум» - «Хоффенхайм» - 2:0
Голы: Новотны 66, Пантович 90+7
«Вольфсбург» - «Аугсбург» - 1:0
Гол: Нмеча 14
«Штутгарт» - «Арминия» - 0:1
Гол: Окугава 19
Источник — Sport.ua
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