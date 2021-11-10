10 ноября у национальной команды Украины предыгровой день. Пройдут официальная пресс-конференция и.о. главного тренера Александра Петракова и игрока сборной (начало – в 17:00), а также предматчевая тренировка (начало – в 17:30, первые 15 минут открыты для СМИ).
Оба мероприятия пройдут на стадионе «Черноморец», где и встретятся в товарищеском матче 11 ноября в 19:30 национальные команды Украины и Болгарии.
Пресс-конференция Петракова в Одессе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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