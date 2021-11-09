Леся Цуренко – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Линце

  • 09.11.2021 12:18
  • 1302 просмотра
  • 6 комментариев
Леся Цуренко – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© VTB Kremlin Cup. Леся Цуренко

Во вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) проведет еще один матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.
     
Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№69 WTA). Время начала матча – 12:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли два раза, украинка выиграла оба матча. 
 
В следующем раунде победительница сразится против Даниэль Коллинс (№29 WTA) или Грет Миннен (№74 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 09.11.2021 13:00
    0
    Печально
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 09.11.2021 12:57
    0
    Баранка будет
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 09.11.2021 12:48
    0
    Походу не по силам Леси эта бельгийка, про 1 сет можно забыть такое преимущество уже не отдаст!
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 09.11.2021 12:47
    0
    Давно я Лесю не видел.
    Ощутимо накачала себе руки и плечи
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 09.11.2021 12:43 (изменен)
    0
    3 двойные за гейм, отдать свою подачу, сопернику которая хорошо держить свою подачу
    Ссылка
    Senior
    Senior, 09.11.2021 13:25
    -1
    Ссылка
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