Леся Цуренко – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) проведет еще один матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.
Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№69 WTA). Время начала матча – 12:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли два раза, украинка выиграла оба матча.
В следующем раунде победительница сразится против Даниэль Коллинс (№29 WTA) или Грет Миннен (№74 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ощутимо накачала себе руки и плечи
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.