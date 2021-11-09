Леся Цуренко – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) проведет еще один матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.



Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№69 WTA). Время начала матча – 12:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли два раза, украинка выиграла оба матча.



В следующем раунде победительница сразится против Даниэль Коллинс (№29 WTA) или Грет Миннен (№74 WTA).

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