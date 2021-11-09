ХАВИ: «Месси поздравил меня с назначением в Барселону»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави во время своей презентации высказался о легенде клуба Лионеле Месси.

«Месси послал мне сообщение с пожеланием удачи.

Он лучший игрок в истории клуба, но его больше нет. У нас есть другие игроки, и мы будем работать с ними», — сказал Хави.

Месси покинул «Барселону» 5 августа. Он выступал за каталонский клуб на протяжении всей своей профессиональной карьеры.