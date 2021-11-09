Громкое имя. Астон Вилла ведет переговоры со звездным англичанином

Коуч «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард может возглавить команду АПЛ

  • 09.11.2021 02:11
  • 25 просмотров
  • 0 комментариев
Громкое имя. Астон Вилла ведет переговоры со звездным англичанином
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард может возглавить «Астон Виллу». Клуб АПЛ и знаменитый футболист, ставший тренером, сейчас ведут переговоры. 

Другим претендентом на вакантную должность пресса называет Ральфа Хазенхюттля, коуча «Саутгемптон».

Недавно клуб из Бирмингема уволил Дина Смита. Последней каплей стало пятое поражение подряд, именно от «Саутгемптона» (0:1) в 11-м туре АПЛ.

«Астон Вилла» набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. 

Источник — Daily Mail

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности