Громкое имя. Астон Вилла ведет переговоры со звездным англичанином

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард может возглавить «Астон Виллу». Клуб АПЛ и знаменитый футболист, ставший тренером, сейчас ведут переговоры.
Другим претендентом на вакантную должность пресса называет Ральфа Хазенхюттля, коуча «Саутгемптон».
Недавно клуб из Бирмингема уволил Дина Смита. Последней каплей стало пятое поражение подряд, именно от «Саутгемптона» (0:1) в 11-м туре АПЛ.
«Астон Вилла» набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
Источник — Daily Mail
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