Подолье – Волынь – 2:0. Крутой гол Мораренко. Видео голов и обзор матча

8 ноября в 14:15 прошел поединок 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеообзор матча: «Подолье» Хмельницкий – «Волынь» Луцк – 2:0.
Голы: Владимир Савошко, 31, Станислав Мораренко, 39.
События матча
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Станислав Мораренко (Подолье).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Савошко (Подолье).
Источник — Sport.ua
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