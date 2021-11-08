В понедельник, 8 ноября, в матче 17-го тура Первой лиги Украины хмельницкое «Подолье» примет луцкую «Волынь». Начало в 14:15.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В понедельник, 8 ноября, в матче 17-го тура Первой лиги Украины хмельницкое «Подолье» примет луцкую «Волынь». Начало в 14:15.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Войти с помощью:
Еще нет аккаунта?РЕГИСТРАЦИЯ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.