Альянс – Оболонь – 3:2. Два удаления и пенальти. Видео голов и обзор матча

8 ноября в 18:30 прошел поединок 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеообзор матча: «Альянс» Липовая Долина – «Оболонь» Киев – 3:2.
Голы: Шарай, 29, Загинайлов, 61, Герт, 77 – Батальский, 42, Мурза, 64 (пен).
Удаления: Шарай, 56 – Бородай, 90+3.
ГОЛ! 1:0. Шарай, 29 мин.
ГОЛ! 1:1. Батальский, 42 мин.
Видеообзор первого тайма.
Удаление, Шарай, 56 мин.
ГОЛ! 2:1. Загинайлов, 61 мин.
ГОЛ! 2:2. Мурза, 64 мин (пен).
ГОЛ! 3:2. Герт, 77 мин.
Удаление. Бородай, 90+3 мин.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Герт (Альянс).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Мурза (Оболонь).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Загинайлов (Альянс).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Альянс).
Источник — Sport.ua
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