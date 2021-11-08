17-й тур
Альянс
3 : 2
Оболонь
08.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Альянс – Оболонь – 3:2. Два удаления и пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Первой лиги

  • 08.11.2021 20:40
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Альянс – Оболонь – 3:2. Два удаления и пенальти. Видео голов и обзор матча
© ФК Альянс Липовая Долина

8 ноября в 18:30 прошел поединок 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеообзор матча: «Альянс» Липовая Долина – «Оболонь» Киев – 3:2.

Голы: Шарай, 29, Загинайлов, 61, Герт, 77 – Батальский, 42, Мурза, 64 (пен).

Удаления: Шарай, 56 – Бородай, 90+3.

ГОЛ! 1:0. Шарай, 29 мин.

ГОЛ! 1:1. Батальский, 42 мин.

Видеообзор первого тайма.

Удаление, Шарай, 56 мин.

ГОЛ! 2:1. Загинайлов, 61 мин.

ГОЛ! 2:2. Мурза, 64 мин (пен).

ГОЛ! 3:2. Герт, 77 мин.

Удаление. Бородай, 90+3 мин.

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Герт (Альянс).
65' ГОЛ ! Мяч забил Артур Мурза (Оболонь).
61' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Загинайлов (Альянс).
42' ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь).
29' ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Альянс).

Источник — Sport.ua

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