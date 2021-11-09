Юрий ЯРОШЕНКО: «Наш футболист сыграл в стиле Ибрагимовича»

Наставник «Альянса» подвел итоги победы над «Оболонью» (3:2)

  • 09.11.2021 12:56
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Юрий ЯРОШЕНКО: «Наш футболист сыграл в стиле Ибрагимовича»
© ФК Альянс. Юрий Ярошенко

В центральном поединке 17 тура Первой лиги «Альянс» вырвал победу у «Оболони» (3:2). Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал, что помогло его подопечным добыть победу.

«По разным причинам мы не могли рассчитывать на четырех основных игроков, особенно это сказалось на центре обороны, где отсутствовали Неплях и Лебеденко. Пришлось делать перестановки.

Удаление в начале второго тайма нашего полузащитника Шарая только помогло ребятам сплотиться и проявить характер. В этот ответственный момент, наконец, центральный нападающий Загинайлов продемонстрировал ту игру, которую мы давно от него ждем. Сначала он в стиле легендарного Ибрагимовича снова вывел «Альянс» вперед, а когда гости, реализовав пенальти, выровняли положение, то, после розыгрыша стандартного положения, подкорректировал полет мяча на дальнюю штангу, где подключившийся в наступление Герт в третий раз заставил капитулировать вратаря «пивоваров».

Принимая во внимания количество созданных голевых моментов, поединок мог закончиться и вничью. Все же, на мой взгляд, в ключевые моменты концентрация у нас оказалась повыше, что и помогло взять верх», — считает Ярошенко.

«Альянс» занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 29 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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