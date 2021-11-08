Александр ПЕТРАКОВ: «Петряк? Будет так играть – будет в сборной»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил вероятность вызова в сборную Украины в будущем Хавбека «МОЛ Фехервара» Ивана Петряка, который сейчас в отличной форме:
«Все футболисты с украинским паспортом, которые хорошо играют, находятся в нашем списке. Пусть играет, забивает, будет так играть – будет в сборной».
Источник — Sport.ua
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Так как ответил Петраков, обыкновенная отмазка
- Мол мы за всеми смотрим, если будут игратььь - вызовем.
А то, что Петряк уже на протяжении пары месяцев показывает отличный качественный футбол, кого это волнует?
Он что в Ман Сити что ли?
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