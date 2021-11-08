Александр ПЕТРАКОВ: «Петряк? Будет так играть – будет в сборной»

Наставник сборной Украины готов вызвать игрока «МОЛ Фехервара»

  • 08.11.2021 19:51
  • 744 просмотра
  • 2 комментария
Александр ПЕТРАКОВ: «Петряк? Будет так играть – будет в сборной»
© МОЛ Фехервар. Иван Петряк

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил вероятность вызова в сборную Украины в будущем Хавбека «МОЛ Фехервара» Ивана Петряка, который сейчас в отличной форме:

«Все футболисты с украинским паспортом, которые хорошо играют, находятся в нашем списке. Пусть играет, забивает, будет так играть – будет в сборной».

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 08.11.2021 20:03
    +1
    Так играет и трохи забивает вообще-то, а эти общие фразы применимы к кому угодно, мб и стоило бы с болгарами поглядеть, хотя бы на замену раз их аж 6 или ск там
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    adidas777
    online
    adidas777, 08.11.2021 20:37
    0
    dd dent, 08.11.2021 20:03
    Так играет и трохи забивает вообще-то, а эти общие фразы применимы к кому угодно, мб и стоило бы с болгарами поглядеть, хотя бы на замену раз их аж 6 или ск там
    Я тоже не понмаю, что нужно ещё сделать Петряку, что бы его начали вызывать хотя бы на товарищеские матчи.
    Так как ответил Петраков, обыкновенная отмазка
    - Мол мы за всеми смотрим, если будут игратььь - вызовем.
    А то, что Петряк уже на протяжении пары месяцев показывает отличный качественный футбол, кого это волнует?
    Он что в Ман Сити что ли?
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