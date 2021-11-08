Александр ПЕТРАКОВ: «Петряк? Будет так играть – будет в сборной»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил вероятность вызова в сборную Украины в будущем Хавбека «МОЛ Фехервара» Ивана Петряка, который сейчас в отличной форме:

«Все футболисты с украинским паспортом, которые хорошо играют, находятся в нашем списке. Пусть играет, забивает, будет так играть – будет в сборной».