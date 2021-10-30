ВИДЕО. Петряк забил 3-й гол в сезоне и помог Фехервару выиграть в Венгрии

На 16-й минуте Иван открыл счет во встрече в игре против команды «Пакш»

  • 30.10.2021 04:25
  • 180 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Петряк забил 3-й гол в сезоне и помог Фехервару выиграть в Венгрии
© МОЛ Фехервар. Иван Петряк

Украинский хавбек Иван Петряк забил гол и помог «Фехервару» одержать победу в матче 11-го тура чемпионата Венгрии.

На 16-й минуте Петряк открыл счет во встрече в игре против команды «Пакш», замкнув быструю комбинацию партнеров. «Фехервар» в итоге победил (2:1).

27-летний Петряк провел 3-й гол в 9 матчах сезона, в его активе также одна голевая передача. Напомним, ранее Петряк сыграл 5 матчей за сборную Украины.

Чемпионат Венгрии. 11-й тур

«Фехервар» – «Пакш» – 2:1

Голы: Петряк, 16, Кодро, 84 – Адам, 69.

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 30.10.2021 05:30
    0
    Сколько можно Петряка игнорировать?Скоростной игрок на левом фланге -- это то что нужно сборной
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