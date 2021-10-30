ВИДЕО. Петряк забил 3-й гол в сезоне и помог Фехервару выиграть в Венгрии

Украинский хавбек Иван Петряк забил гол и помог «Фехервару» одержать победу в матче 11-го тура чемпионата Венгрии.
На 16-й минуте Петряк открыл счет во встрече в игре против команды «Пакш», замкнув быструю комбинацию партнеров. «Фехервар» в итоге победил (2:1).
27-летний Петряк провел 3-й гол в 9 матчах сезона, в его активе также одна голевая передача. Напомним, ранее Петряк сыграл 5 матчей за сборную Украины.
Чемпионат Венгрии. 11-й тур
«Фехервар» – «Пакш» – 2:1
Голы: Петряк, 16, Кодро, 84 – Адам, 69.
Турнирная таблица
Видеообзор матча
Источник — Sport.ua
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