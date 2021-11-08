ХАВИ: «Это трудное время для Барселоны»

Новый главный тренер каталонцев – о ситуации в клубе

  • 08.11.2021 18:45
  • 654 просмотра
  • 2 комментария
ХАВИ: «Это трудное время для Барселоны»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

Новый главный тренер «Барселоны» Хави во время своей презентации рассказал о том, как планирует работать:

«Спасибо фанатам, я очень взволнован. Когда я уезжал из «Барселоны», я сказал, что мы лучшая команда в мире, что в «Барсе» должен быть повышенный спрос, что мы не можем играть вничью или проигрывать на «Камп Ноу», а должны только побеждать.

Я очень рад тому, как меня приняли болельщики. Очень хочу пообщаться с игроками. Я знаю, что это трудное время для клуба как в экономическом, так и в спортивном плане, но у меня есть желание и мечта, я хочу воплотить ее в жизнь.

Буду просить игроков предъявлять к себе более высокие требования, потому что мы «Барселона» – лучший клуб мира. Нам нужно внедрить максимальные требования в работе, нужно прикладывать все усилия».

Источник — Mundo Deportivo

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 08.11.2021 18:58
    0
    Хоть я и не фанат Хави, и Барселоны. Но надеюсь у него все получится. Очень хочу видеть сильную Барсу и сильное ЕльКлассико
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    Sergii Sila
    online
    Sergii Sila, 08.11.2021 18:39
    -3
    Вообще-то лучшая команда в мире это Реал. Если брать спортивный принцип.а не эмоциональный.
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