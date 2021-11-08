ХАВИ: «Это трудное время для Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави во время своей презентации рассказал о том, как планирует работать:
«Спасибо фанатам, я очень взволнован. Когда я уезжал из «Барселоны», я сказал, что мы лучшая команда в мире, что в «Барсе» должен быть повышенный спрос, что мы не можем играть вничью или проигрывать на «Камп Ноу», а должны только побеждать.
Я очень рад тому, как меня приняли болельщики. Очень хочу пообщаться с игроками. Я знаю, что это трудное время для клуба как в экономическом, так и в спортивном плане, но у меня есть желание и мечта, я хочу воплотить ее в жизнь.
Буду просить игроков предъявлять к себе более высокие требования, потому что мы «Барселона» – лучший клуб мира. Нам нужно внедрить максимальные требования в работе, нужно прикладывать все усилия».
Источник — Mundo Deportivo
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