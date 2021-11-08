Жоан ЛАПОРТА: «Хави только предстоит создать команду. Гвардиоле было проще»

Президент «Барселоны» - о новом главном тренере команды

  • 08.11.2021 18:22
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Жоан ЛАПОРТА: «Хави только предстоит создать команду. Гвардиоле было проще»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лапорта и Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал назначение Хави Эрнандеса на пост главного тренера команды:

«Это была беспрецедентная презентация тренера. Я видел людей, обрадованных как никогда раньше, и это заслуга Хави, потому что он наш человек, человек этого клуба. Сегодня день радости, этот день будет отмечен в истории клуба.

Мы полностью доверяем Хави. Он должен командовать. Ему будет непросто, потому что ему еще только предстоит создать команду.  Но он убедил меня, сказав,что может многое извлечь из этой команды.

Райкарду тоже было сложно, потому что нужно было создавать команду. Гвардиоле было проще, потому что команда уже была».

Источник — Marca

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