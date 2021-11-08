Делегат и рефери матча Динамо – Ворскла закрыли глаза на расистский скандал

В связи с отсутствием записей в протоколе, КДК УАФ не планирует рассматривать сложившуюся ситуацию

  • 08.11.2021 14:41
  • 2138 просмотров
  • 8 комментариев
Делегат и рефери матча Динамо – Ворскла закрыли глаза на расистский скандал
© ФК Динамо Киев

После матча 14 тура УПЛ между киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой» (1:2) нападающий полтавчан Лукас Рангел заявил о проявлениях расизма в его сторону со стороны болельщиков и одного из игроков команды Мирчи Луческу.

КДК УАФ уже в курсе возникшего скандала. Однако, по имеющейся информации, официально рассматривать этот вопрос пока что не планирует.

На данный момент известно, что делегат матча в Киеве Виктор Радушинский, а также арбитр этого поединка Юрий Иванов не вносили в протокол игры записей о том, что были замечены расистские высказывания в адрес легионера «Ворсклы». Поэтому этот вопрос КДК может рассмотреть только в том случае, если на него обратят внимание в комитете этики и честной игры.

Напомним, что ранее нападающий «Ворсклы» Лукас Рангел заявил о том, что кроме болельщиков «Динамо», расистскими высказываниями в его адрес «отметился» полузащитник киевлян Николай Шапаренко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Левченко
    online
    Игорь Левченко, 08.11.2021 15:03
    +5
    Эти макксимы реально уже достали со своими обидками, как малые дети, ей Богу)
    Ссылка
    Умник
    Умник, 08.11.2021 15:06
    +2
    Игорь Левченко, 08.11.2021 15:03
    Эти макксимы реально уже достали со своими обидками, как малые дети, ей Богу)
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 08.11.2021 15:02
    +1
    Этого не может быть!
    Ссылка
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 08.11.2021 16:00
    0
    Клоуны с донецкого Гёббельс Тв снова мелко обделались
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 08.11.2021 16:08
    -1
    Akkerman65, 08.11.2021 16:05
    А что, есть комитет этики и честной игры? И он проводит какую-то работу с футболистами и тренерами? Сколько матов мы слышим в прямых эфирах!
    А ты когда смотришь наш футбол то у тебя нет мата? Наш футбол без мата как борщ без томата
    Ссылка
    Akkerman65
    online
    Akkerman65, 08.11.2021 16:05
    -1
    А что, есть комитет этики и честной игры? И он проводит какую-то работу с футболистами и тренерами? Сколько матов мы слышим в прямых эфирах!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 08.11.2021 14:54
    -1
    Очки Суркиса
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 08.11.2021 15:57
    -2
    И скажите опять что Павелко кротячий человек. Я еще хочу "журналиста" Цыганыка послушать.
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