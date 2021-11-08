Юрий ВИРТ: «Забили чистый гол, который судья не засчитал»

Наставник «Вереса» – о поражении от «Зари»

  • 08.11.2021 03:03
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Юрий ВИРТ: «Забили чистый гол, который судья не засчитал»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение от луганской «Зари» (3:0) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

«Это была хорошая боевая игра. Мы всерьез настраивались на этот матч. И первый тайм нам удался. Надежно отыграли в обороне, хорошо выходили в контратаки. Забили чистый гол, который судья не засчитал. Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счете – игра сложилась бы по-другому.

Второй тайм начали ужасающе. Две ошибки привели к двум головам в наши ворота. Конечно, тяжело отыгрываться в матче против «Зари» с 0:2. Но мы старались. Были вынуждены идти вперед, оголять тылы. Поэтому «Заре» было уже проще, у них есть быстрые футболисты.

Михаил Сергийчук имел прекрасный момент. Забей с пяти метров и мы могли спасти игру. Имели моменты, но не реализовали их. Реализация в последних матчах – это наша большая проблема. Но такой уровень футболистов – с этим ничего не поделаешь», - сказал Вирт.

Источник — ФК Верес

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