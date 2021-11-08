Севилья выиграла дерби у Бетиса, Реал Сосьедад вышел в лидеры

7 ноября состоялись матчи 13-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» выиграла дерби у «Бетиса» со счетом 2:0. Отличились Маркус Акунья и Эктор Бельерин, который провел автогол.

«Реал Сосьедад» в гостях победил «Осасуну» (2:0) и снова поднялся на первое место (28 очков). Его преследуют «Реал» Мадрид и «Севилья» (по 27 очков), «Атлетико» (23).

Ла Лига. 13-й тур

«Бетис» – «Севилья» – 0:2

Голы: Акунья, 55, Бельерин, 81 (автогол).

«Осасуна» – «Реал Сосьедад» – 0:2

Голы: Мерино, 72, Янузай, 82 (пен).

«Мальорка» – «Эльче» – 2:2

Голы: Севилья, 72 (пен), Маффео, 90+5 – Бойе, 68, 75

Турнирная таблица чемпионата Испании