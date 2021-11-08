Севилья выиграла дерби у Бетиса, Реал Сосьедад вышел в лидеры

7 ноября состоялись матчи 13-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» выиграла дерби у «Бетиса» со счетом 2:0. Отличились Маркус Акунья и Эктор Бельерин, который провел автогол.
«Реал Сосьедад» в гостях победил «Осасуну» (2:0) и снова поднялся на первое место (28 очков). Его преследуют «Реал» Мадрид и «Севилья» (по 27 очков), «Атлетико» (23).
Ла Лига. 13-й тур
«Бетис» – «Севилья» – 0:2
Голы: Акунья, 55, Бельерин, 81 (автогол).
«Осасуна» – «Реал Сосьедад» – 0:2
Голы: Мерино, 72, Янузай, 82 (пен).
«Мальорка» – «Эльче» – 2:2
Голы: Севилья, 72 (пен), Маффео, 90+5 – Бойе, 68, 75
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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