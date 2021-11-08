В матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» на выезде обыграла «Бетис» со счетом 2:0.
События матча
|81'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эктор Бельерин (Бетис).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Акунья (Севилья).
|45'
|Гвидо Родригес (Бетис) получает красную карточку.
|45'
|Гвидо Родригес (Бетис) получает красную карточку.
Источник — MEGOGO
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