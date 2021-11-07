В матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 3:3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Шиме Врсалько (Атлетико Мадрид).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
|50'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Стефан Савич (Атлетико Мадрид).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.