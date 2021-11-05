13-й тур
Валенсия
0 : 0
Атлетико Мадрид
07.11.2021 17:15   ТВ-трансляция: 

Валенсия – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Матрасники» должны брать три очка

  • 05.11.2021 16:40
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Валенсия – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 13-го тура испанской Примеры, в котором «Валенсия» примет мадридский «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

Валенсия

 

«Летучие мыши» уже два года подряд не могут вернуться в еврокубки. Прошлый сезон клуб, который не так давно выступал в Лиге чемпионов, провел в борьбе не за высокие места, а за сохранение прописки в элитном дивизионе. Остаться среди элиты удалось без особых проблем – 13 место и 9 очков отрыва от зоны вылета. Однако для такого именитого клуба выступление все равно провальное.

Под руководством нового главного тренера Пепе Бордаласа «Валенсия» пока тоже редко радует своих болельщиков. В первых 12 турах нынешнего чемпионата команда одержала лишь четыре победы, столько же поединков завершились с ничейным исходом и поражениями. 10-я позиция в турнирной таблице и достаточно большое отставание от лидеров позволяют «Валенсии» рассчитывать максимум на борьбу за зону Лиги Европы.

Атлетико

 

«Матрасники» в прошлом сезоне впервые за последние семь лет выиграли чемпионский титул, опередив мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону». Но, как известно, удержаться на вершине еще сложнее, чем взобраться на нее. Поэтому неудивительно, что в данный момент команда Диего Симеоне занимает четвертое место в Ла Лиге, отставая на три балла от «Реал Сосьедада», неожиданно захватившего лидерство.

Впрочем, пока «Атлетико», в отличие от той же «Барселоны», из чемпионской гонки не выбывал, вся борьба еще впереди. Просто распыляться на два фронта непросто, ведь в Лиге чемпионов у «матрасников» очень непростая группа. На этой неделе они во второй раз проиграли английскому «Ливерпулю» (0:2) и теперь рискуют не выйти в плей-офф турнира. Впрочем, после паузы на матчи сборных в ЛЧ будут еще два тура, а пока нужно сконцентрироваться на календарном поединке чемпионата.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Атлетико» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Валенсия»: Силлессен – Гильямон, Васс, Диакаби, Алдереде, Муса, Кошта, Рачич, Солер, Гедеш, Дуро.

«Атлетико»: Облак – Савич, Триппьер, Лоди, Эрмосо, Эррера, Коке, Феррейра-Карраско, Де Пауль, Суарес, Корреа.

7 ноября, воскресенье

«Валенсия» – «Атлетико»
Валенсия. Стадион «Месталья». 17:15
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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