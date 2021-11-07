У Дженоа было 2 кандидатуры. Обнародовано, у кого Шева выиграл конкуренцию

Новые владельцы клуба изучали возможность назначения Андреа Пирло

  • 07.11.2021 20:12
  • 8917 просмотров
  • 3 комментария
У Дженоа было 2 кандидатуры. Обнародовано, у кого Шева выиграл конкуренцию
© Instagram. Шевченко и Пирло

Руководство клуба «Дженоа» рассматривало две кандидатуры на пост главного тренера команды.

Наряду с Андреем Шевченко новые владельцы клуба, 777 Partners, изучали возможность назначения Андреа Пирло, бывшего партнера Шевы в «Милане».

Одним из критерием при выборе наставника была его известность в мире футбола. После окончания футбольной карьеры Пирло один сезон работал главным тренером «Ювентуса» (2020/21).

Днем 7 ноября Андрей Шевченко подписал контракт с «Дженоа» до 30 июня 2024 года.

Зарплата 45-летнего украинского специалиста в клубе Серии A составит примерно 1,8 млн евро за сезон.

Источник — La Gazzetta dello Sport

(60 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    mmuk
    online
    mmuk, 07.11.2021 21:21
    +1
    "Одним із критеріїв при виборі наставника була його популярність у світі футболу"
    Занавес!!!
    Їм потрібно себе заявити. Показати норов. Зимою- весною виженуть. Накуплять в трансферному вікні дорогих гравців.
    Тобто вони шукали "козла отпущения".
    У Пірло могло бути все Ок. А їм таке не потрібно. Нормального візьмуть вже літом
    Ссылка
    Eagle
    online
    Eagle, 07.11.2021 20:57
    +1
    Шева,а как же "Милан"?
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 07.11.2021 20:46
    +1
    777 выбрали 7, что тут удивительного
    Ссылка
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