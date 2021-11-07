У Дженоа было 2 кандидатуры. Обнародовано, у кого Шева выиграл конкуренцию

Руководство клуба «Дженоа» рассматривало две кандидатуры на пост главного тренера команды.

Наряду с Андреем Шевченко новые владельцы клуба, 777 Partners, изучали возможность назначения Андреа Пирло, бывшего партнера Шевы в «Милане».

Одним из критерием при выборе наставника была его известность в мире футбола. После окончания футбольной карьеры Пирло один сезон работал главным тренером «Ювентуса» (2020/21).

Днем 7 ноября Андрей Шевченко подписал контракт с «Дженоа» до 30 июня 2024 года.

Зарплата 45-летнего украинского специалиста в клубе Серии A составит примерно 1,8 млн евро за сезон.