Взял реванш за US Open. Джокович с камбэком переиграл Медведева в Париже

Состоялся финал хардового Мастерса в Париже.



Лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии обыграл второго сеяного Даниила Медведева из России, который являлся действующим обладателем титула.



Париж. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 6:3, 6:3



Это был десятый матч между теннисистами, Джокович выиграл в шестой раз. Предыдущую очную встречу в финале US Open выиграл Медведев.



Для Новака это шестой титул в Париже, а также 37-й выигранный Мастерс в карьере (рекорд).



Отметим, что серб выходом в финал в седьмой раз в карьере обеспечил себе первую строчку по итогам сезона.

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