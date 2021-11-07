Взял реванш за US Open. Джокович с камбэком переиграл Медведева в Париже

Состоялся финал хардового Мастерса в Париже.
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии обыграл второго сеяного Даниила Медведева из России, который являлся действующим обладателем титула.
Париж. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 6:3, 6:3
Это был десятый матч между теннисистами, Джокович выиграл в шестой раз. Предыдущую очную встречу в финале US Open выиграл Медведев.
Для Новака это шестой титул в Париже, а также 37-й выигранный Мастерс в карьере (рекорд).
Отметим, что серб выходом в финал в седьмой раз в карьере обеспечил себе первую строчку по итогам сезона.
Источник — Sport.ua
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Браво, Новак
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Дуже сподобалось, як Новак сказав слова подяки Надалю та Федереру в тому сенсі, що завдяки ним, конкуренції з їх боку він став тим ким він є. Особисто для мене Новак - крутіший і за Рафаеля, і за Роджера.
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