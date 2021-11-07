Взял реванш за US Open. Джокович с камбэком переиграл Медведева в Париже

Новак выиграл 37-й Мастерс в карьере

  • 07.11.2021 19:18
  • 1042 просмотра
  • 4 комментария
Взял реванш за US Open. Джокович с камбэком переиграл Медведева в Париже
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялся финал хардового Мастерса в Париже.
 
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии обыграл второго сеяного Даниила Медведева из России, который являлся действующим обладателем титула.
 
Париж. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 6:3, 6:3
 
Это был десятый матч между теннисистами, Джокович выиграл в шестой раз. Предыдущую очную встречу в финале US Open выиграл Медведев.
 
Для Новака это шестой титул в Париже, а также 37-й выигранный Мастерс в карьере (рекорд).
 
Отметим, что серб выходом в финал в седьмой раз в карьере обеспечил себе первую строчку по итогам сезона.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    KeniSan
    online
    KeniSan, 07.11.2021 19:43 (изменен)
    +3
    Слишком слабая игра от Новака, ошибок многовато. В какие-то моменты сомневался, а сможет ли выиграть, но Медведев выглядел не лучше. Уже какой финал к ряду можно наблюдать кризис в мужском теннисе, в былые годы с таким уровнем игры в финалы не попадали. В Австралии будет последний шанс Джоковича побить рекорд и вне зависимости от результата его карьера пойдет на спад. Еще Новаку важно будет не проигрывать на Итоговом, чтоб не вселять уверенность в своих конкурентов, потому как он их частенько обыгрывает на опыте, а не по игре. Так что стоит подождать Итогового, потому что там может многое измениться.
    Ссылка
    vvm2068
    online
    vvm2068, 07.11.2021 19:43
    +1
    Велий чемпион вернулся с победой!!!!!!!
    Браво, Новак
    Ссылка
    limb0101
    limb0101, 07.11.2021 19:40
    -1
    Згоден з Вами, але останнє речення зайве
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.11.2021 19:30
    -1
    Красавчик Новак. Якщо би не знищив сам себе на Олімпіаді - чомусь заявившись одночасно в одиночку та мікст - то мав би цього року календарний Grand Slam.
    -
    Дуже сподобалось, як Новак сказав слова подяки Надалю та Федереру в тому сенсі, що завдяки ним, конкуренції з їх боку він став тим ким він є. Особисто для мене Новак - крутіший і за Рафаеля, і за Роджера.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности