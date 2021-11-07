Еще один рекорд пал. Джокович в седьмой раз завершит сезон на первом месте

Лидер мирового Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача из Польши в полуфинале Мастерса в Париже, обеспечив себе первое место по итогам сезона.
Джокович в седьмой раз завершит год в статусе лучшего теннисиста, это рекордный показатель. Ранее рекорд принадлежал Питу Сампрасу (6).
Отметим, что Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю по 5 раз покорялось это достижение.
Источник — Sport.ua
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