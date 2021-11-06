Фавориты подтвердили класс. Известны финалисты Мастерса в Париже

Первые номера посева сразятся в матче за титул

  • 06.11.2021 19:28
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  • 1 комментарий
Фавориты подтвердили класс. Известны финалисты Мастерса в Париже
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев и Александр Зверев

На Мастерсе в Париже состоялись матчи 1/2 финала.
 
Первый номер посева Новак Джокович в трех сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача, второй сеяный россиянин Даниил Медведев деклассировал немца Александра Зверева.
 
Отметим, что выходом в финал Джокович обеспечил себе первую строчку в мировом рейтинге по итогам сезона.

Париж. Пары 1/2 финала

  Новак Джокович [1] –  Хуберт Хуркач [7] – 3:6, 6:0, 7:6(5)
  Даниил Медведев [2] –  Александр Зверев [4] – 6:2, 6:2

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 06.11.2021 19:57
    0
    Пока что у Новака и Дане нет равных на харде когда они в хорошей форме, вполне вероятно на АО они разыграют титул!
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