Фавориты подтвердили класс. Известны финалисты Мастерса в Париже

На Мастерсе в Париже состоялись матчи 1/2 финала.



Первый номер посева Новак Джокович в трех сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача, второй сеяный россиянин Даниил Медведев деклассировал немца Александра Зверева.



Отметим, что выходом в финал Джокович обеспечил себе первую строчку в мировом рейтинге по итогам сезона.

Париж. Пары 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Хуберт Хуркач [7] – 3:6, 6:0, 7:6(5)

Даниил Медведев [2] – Александр Зверев [4] – 6:2, 6:2