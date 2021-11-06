Фавориты подтвердили класс. Известны финалисты Мастерса в Париже

На Мастерсе в Париже состоялись матчи 1/2 финала.
Первый номер посева Новак Джокович в трех сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача, второй сеяный россиянин Даниил Медведев деклассировал немца Александра Зверева.
Отметим, что выходом в финал Джокович обеспечил себе первую строчку в мировом рейтинге по итогам сезона.
Париж. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Хуберт Хуркач [7] – 3:6, 6:0, 7:6(5)
Даниил Медведев [2] – Александр Зверев [4] – 6:2, 6:2
Источник — Sport.ua
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