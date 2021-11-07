Львов – Десна. Стартовые составы команд

7 ноября в 19:30 пройдет матч 14-го тура УПЛ

  • 07.11.2021 19:15
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Львов – Десна. Стартовые составы команд
© ФК Десна Чернигов

7 ноября в 19:30 состоится матч 14-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Десна».

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Львов – Десна. Стартовые составы команд

Львов: Ильющенков, Бусько, Романчук, Якимец, Политыло, Эрнест, Лека Михай-Даниель, Ныч, Зозуля, Довгий, Брикнер (кап).

Запас: Костик, Шина, Чирьяк, Ременяк, Семенив, Крушинский, Грисьо, Альваро, Махмутович.

Главный тренер: Олег Дулуб.

Десна: Мысак, Сафронов, Цымбалюк, Масалов, Болбат, Домбровский, Тотовицкий (кап), Калитвинцев, Завийский, Безбородько, Шевцов.

Запас: Литовка, Ковтун, Арвеладзе, Картушов, Белич, Будковский, Селин, Юрченко, Дегтярев.

Главный тренер: Александр Рябоконь.

Источник — Sport.ua

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