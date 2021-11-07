7 ноября в 19:30 состоится матч 14-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Десна».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Львов – Десна. Стартовые составы команд
Львов: Ильющенков, Бусько, Романчук, Якимец, Политыло, Эрнест, Лека Михай-Даниель, Ныч, Зозуля, Довгий, Брикнер (кап).
Запас: Костик, Шина, Чирьяк, Ременяк, Семенив, Крушинский, Грисьо, Альваро, Махмутович.
Главный тренер: Олег Дулуб.
Десна: Мысак, Сафронов, Цымбалюк, Масалов, Болбат, Домбровский, Тотовицкий (кап), Калитвинцев, Завийский, Безбородько, Шевцов.
Запас: Литовка, Ковтун, Арвеладзе, Картушов, Белич, Будковский, Селин, Юрченко, Дегтярев.
Главный тренер: Александр Рябоконь.
Источник — Sport.ua
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