7 ноября в 17:00 состоится матч 14-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Шахтер».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.