Металлист не остановить. Харьковчане уверенно выиграли у Ужгорода

В матче 17-го тура Первой лиги харьковский «Металлист» на выезде без проблем обыграл «Ужгород» благодаря голам Фареса Балули и Егора Демченко.
Первая лига. 17-й тур
«Ужгород» – «Металлист» – 0:2
Голы: Балули (39), Демченко (73)
Команда Александра Кучера еще на шаг приблизилась к чемпионскому титулу в Первой лиге. В её активе уже 44 очка и 7 баллов отрыва от «Кривбасса», который занимает второе место.
Напомним, ранее «Металлист» подписал перспективного бразильского вингера Паулиньо Бойя.
Источник — Sport.ua
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