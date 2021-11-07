17-й тур
Ужгород
0 : 2
Металлист
07.11.2021, FT

Металлист не остановить. Харьковчане уверенно выиграли у Ужгорода

Команда Александра Кучера еще на шаг приблизилась к чемпионскому титулу в Первой лиге

  • 07.11.2021 16:58
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Металлист не остановить. Харьковчане уверенно выиграли у Ужгорода
© ФК Металлист

В матче 17-го тура Первой лиги харьковский «Металлист» на выезде без проблем обыграл «Ужгород» благодаря голам Фареса Балули и Егора Демченко.

Первая лига. 17-й тур

«Ужгород» – «Металлист» – 0:2
Голы: Балули (39), Демченко (73)

Команда Александра Кучера еще на шаг приблизилась к чемпионскому титулу в Первой лиге. В её активе уже 44 очка и 7 баллов отрыва от «Кривбасса», который занимает второе место.

Напомним, ранее «Металлист» подписал перспективного бразильского вингера Паулиньо Бойя.

Источник — Sport.ua

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