Металлист не остановить. Харьковчане уверенно выиграли у Ужгорода

В матче 17-го тура Первой лиги харьковский «Металлист» на выезде без проблем обыграл «Ужгород» благодаря голам Фареса Балули и Егора Демченко.

Первая лига. 17-й тур

«Ужгород» – «Металлист» – 0:2

Голы: Балули (39), Демченко (73)

Команда Александра Кучера еще на шаг приблизилась к чемпионскому титулу в Первой лиге. В её активе уже 44 очка и 7 баллов отрыва от «Кривбасса», который занимает второе место.

Напомним, ранее «Металлист» подписал перспективного бразильского вингера Паулиньо Бойя.