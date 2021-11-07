17-й тур
Ужгород
0 : 2
Металлист
07.11.2021, FT

Ужгород – Металлист – 0:2. Гол-шедевр Балули. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины

  • 07.11.2021 19:56
  • 1917 просмотров
  • 1 комментарий
Ужгород – Металлист – 0:2. Гол-шедевр Балули. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист Харьков

7 ноября в 14:15 состоялся поединок 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Ужгород» – «Металлист» Харьков – 0:2

Голы: Балули, 39, Демченко, 73.

«Ужгород»: Готра, Савошко, Допилка (к), Аксенов, Федак, Дуран (Корнев, 63), Выскребенцев (Чушенко, 70), Ряшко, Пыняшко, Гайдучик, Хомченко (Машталир, 83).

Запас: Ющишин, Ференцик, Тищук, Мердеев, Шкиндер, Славик.

И.о. главного тренера: Богдан Блавацкий.

«Металлист»: Рыбка, Танчик (Харрис, 85), Порох, Федорив, Романюк, Танковский (Банада, 53), Сарапий, Балули (к) (Поступаленко, 74), Подлепенец (Демченко, 46), Риаскос, Пейшото (Маилтон, 62).

Запас: Каневцев, Фомин, Ралюченко.

Главный тренер: Александр Кучер.

Смотрите видеообзор матча на YouTube

События матча
73' ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металлист).
39' ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металлист).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 07.11.2021 20:16
    +1
    +3 очка! Ужгород стал гораздо сильнее во втором круге.
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