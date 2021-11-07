Бондаренко и Марлос в старте Шахтера на матч с Колосом

В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Колосом».
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо – Бондаренко,Антонио – Соломон, Патрик, Марлос – Фернандо.
Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Конопля, Мудрик, Дентиньо.
«Колос»: Волынец, Золотов, Новак, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Богданов,Чурко, Сакив, Лысенко
Запасные: Фесюн, Ром, Павловец, Нгамба, Костышин, Сантос, Ильин, Ренан, Ситчинава.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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Может тогда он чем то и выделялся. но сейчас хуже любого защитника из состава шахтера
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