Бондаренко и Марлос в старте Шахтера на матч с Колосом

Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Украины

  • 07.11.2021 16:19
  • 965 просмотров
  • 6 комментариев
Бондаренко и Марлос в старте Шахтера на матч с Колосом
© ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Колосом». 
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо – Бондаренко,Антонио – Соломон, Патрик, Марлос – Фернандо.
Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Конопля, Мудрик, Дентиньо.

«Колос»: Волынец, Золотов, Новак, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Богданов,Чурко, Сакив, Лысенко
Запасные: Фесюн, Ром, Павловец, Нгамба, Костышин, Сантос, Ильин, Ренан, Ситчинава.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.  

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 07.11.2021 16:32
    +1
    Calm, 07.11.2021 16:30
    Я конечно понимаю что он капитан молодежной сборной был, но для меня это совсем непонятный персонаж
    согласен 200%
    Может тогда он чем то и выделялся. но сейчас хуже любого защитника из состава шахтера
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    belerilf1
    belerilf1, 07.11.2021 16:24
    +1
    Calm, 07.11.2021 16:22
    Плять.. опять этот Витао, сколько его ещё тулить в состав ДД будет
    а кто ещё более достоин играть из игроков ротации, Бондарь, Кривцов?
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 07.11.2021 16:22
    +1
    Плять.. опять этот Витао, сколько его ещё тулить в состав ДД будет
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 07.11.2021 16:30
    0
    belerilf1, 07.11.2021 16:24
    а кто ещё более достоин играть из игроков ротации, Бондарь, Кривцов?
    Уж лучше Бондарь в этом матче
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 07.11.2021 16:30
    0
    avk2307, 07.11.2021 16:27
    бразильский пляжный олимпиец
    Я конечно понимаю что он капитан молодежной сборной был, но для меня это совсем непонятный персонаж
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    avk2307
    avk2307, 07.11.2021 16:27
    -1
    Calm, 07.11.2021 16:22
    Плять.. опять этот Витао, сколько его ещё тулить в состав ДД будет
    бразильский пляжный олимпиец
    Ссылка
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