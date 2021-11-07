12-й тур
Венеция
3 : 2
Рома
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

А будет ли дуэль Шевы с Моуриньо? Рома снова опозорилась

Римляне уступили «Венеции»

  • 07.11.2021 15:56
  • 1114 просмотров
  • 1 комментарий
А будет ли дуэль Шевы с Моуриньо? Рома снова опозорилась
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура Серии А «Рома» на выезде уступила «Венеции». Игра завершилась со счетом 2:3. Для подопечных Жозе Моуриньо это второе поражение подряд.

«Венеция» - «Рома» - 3:2
Голы: Кальдара, 3, Араму (пенальти), 65, Окереке, 74 – Шомуродов, 43, Абрахам, 45.

«Венеция»: Ромеро, Маццокки (Эбуэхи, 77), Кальдара, Чеккарони, Хапс, Чрнигой (Сигурдссон, 46), Ампаду, Бузио, Кийин (Модоло, 70), Араму (Тессманн, 77), Окереке (Анри, 89).
«Рома»: Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 83), Манчини, Кумбула (Карлес Перес, 66), Рожер, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Шомуродов (Майораль, 83), Абрахам, Эль-Шаарави (Дзаньоло, 77).

Отметим, что в следующем туре «Рома» сыграет с «Дженоа», которую возглавил Андрей Шевченко. Именно игра с римлянами станет дебютной для украинца в новом клубе.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.11.2021 16:02
    +2
    Верните Фонсеку, пока не поздно Не, ну новичок Серии А Венеция это очень грозный соперник для Спешл Вана.
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