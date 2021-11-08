12-й тур
Венеция
3 : 2
Рома
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Венеция – Рома – 3:2. Провал Моуриньо. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Италии

  • 08.11.2021 07:00
  • 281 просмотр
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Венеция – Рома – 3:2. Провал Моуриньо. Видео голов и обзор матча

«Рома» в 12-м туре Серии А уступила «Венеции». Игра завершилась со счетом 3:2.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Венеция).
65' ГОЛ ! С пенальти забил Маттиа Араму (Венеция).
45' ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
43' ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
3' ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Кальдара (Венеция).

Источник — Sport.ua

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