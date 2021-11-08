«Рома» в 12-м туре Серии А уступила «Венеции». Игра завершилась со счетом 3:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Венеция).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Маттиа Араму (Венеция).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Кальдара (Венеция).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.