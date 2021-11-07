Луческу после поражения от Ворсклы дал игрокам четыре дня выходных

«Динамо» неожиданно потерпело поражение

  • 07.11.2021 14:23
  • 1533 просмотра
  • 1 комментарий
Луческу после поражения от Ворсклы дал игрокам четыре дня выходных
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» на паузу в чемпионате Украины, вызванную играми сборных, ушло после домашнего поражения в 14-м туре УПЛ от «Ворсклы» (1:2).

В следующем туре, 19 ноября, динамовцев ждет поединок чемпионата против «Черноморца» в Одессе. Как сообщает источник, после матча с полтавчанами, учитывая предстоящий перерыв в чемпионате, Мирча Луческу предоставил команде четыре дня выходных. Теперь вместе команда (без сборников), соберется в четверг, 11 ноября, чтобы начать подготовку к матчу с «Черноморцем».

После 14 туров УПЛ киевское «Динамо» занимает первое место, имея в своем активе 35 очков. Одесский «Черноморец» в 14-м туре УПЛ обыграл «Рух» (4:3) и занимает 12 место (11 очков).

Смотрите также: ВИДЕО. Игроки Динамо жестко высказали недовольство арбитрам в подтрибунке.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 07.11.2021 14:40
    -3
    Чтобы обмылись хорошо.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности