ВИДЕО. Игроки Динамо жестко высказали недовольство арбитрам в подтрибунке

Киевское «Динамо» потерпело первое поражение в этом сезоне, проиграв полтавской «Ворскле» в рамках 14-го тура УПЛ (1:2).



Еще в перерыве матча капитан киевлян Сергей Сидорчук в грубой форме высказал недовольство действиями бригады арбитров в подтрибунном помещении. В частности, полузащитник «Динамо» был недоволен решением арбитра Юрия Иванова в эпизоде, когда вратарь «Ворсклы» Сергей Ризнык взял в руки мяч после паса от Владимира Чеснакова.



«Получает передачу, останавливает ногой н***й. Принимает, берет в руки б**. Говорит: «Это не пас». А что это было? Удар?», – сказал на эмоциях Сидорчук.



Также пытался что-то объяснить арбитру матча и резервный вратарь Денис Бойко.

«Вратарь не знает, что делать. Он бы взял в руки. А так он останавливает ногой, берет в руки и поднимает его. Ну так я бы не знал, какое решение примет главный судья», – рассказал Бойко.



Уже после матча Георгий Бущан остался недоволен еще и назначенным пенальти.



«В следующей игре будет две точки?! Клоуны», – заявил Бущан.