ВИДЕО. Игроки Динамо жестко высказали недовольство арбитрам в подтрибунке

Сергей Сидорчук и Георгий Бущан были в гневе

  • 07.11.2021 12:54
  • 5451 просмотр
  • 23 комментария
ВИДЕО. Игроки Динамо жестко высказали недовольство арбитрам в подтрибунке
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» потерпело первое поражение в этом сезоне, проиграв полтавской «Ворскле» в рамках 14-го тура УПЛ (1:2).
 
Еще в перерыве матча капитан киевлян Сергей Сидорчук в грубой форме высказал недовольство действиями бригады арбитров в подтрибунном помещении. В частности, полузащитник «Динамо» был недоволен решением арбитра Юрия Иванова в эпизоде, когда вратарь «Ворсклы» Сергей Ризнык взял в руки мяч после паса от Владимира Чеснакова.
 
«Получает передачу, останавливает ногой н***й. Принимает, берет в руки б**. Говорит: «Это не пас». А что это было? Удар?», – сказал на эмоциях Сидорчук.
 
Также пытался что-то объяснить арбитру матча и резервный вратарь Денис Бойко.

«Вратарь не знает, что делать. Он бы взял в руки. А так он останавливает ногой, берет в руки и поднимает его. Ну так я бы не знал, какое решение примет главный судья», – рассказал Бойко.
 
Уже после матча Георгий Бущан остался недоволен еще и назначенным пенальти.
 
«В следующей игре будет две точки?! Клоуны», – заявил Бущан.

Источник — FootballHub - Facebook

(30 голосов)

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Комментарии
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    Vitaliy Moroz
    online
    Vitaliy Moroz, 07.11.2021 13:08
    +15
    Жидко обосрались и ищут оправдания! А то , что не удалили Сидорчука за вторую желтую, в эпизоде с пенальти - молчат! Будьте мужиками, проигрывать надо с достоинством!!!
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    Виктор Алтухов
    online
    Виктор Алтухов, 07.11.2021 13:16
    +12
    Как-то никто из них не возмущался, когда судья добавил 5 минут в игре с Александрией, а дал пенальти на 8-й минуте, и то за счет циркача Гармаша. Никто не вспоминает, что судья удалил игрока Ворсклы за 2 так себе карточки, а Забарному 2-ю не показал за 100%-ое нарушение на желтую. А в игре с Днепром левейший пенальти никого не возмутил, там все нормально.
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    Микола
    Микола, 07.11.2021 13:22
    +9
    Что возмущаться? Задали бы себе вопрос, а наиграли ли на победу? Ответ очевиден: нет! Так нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
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    Микола
    Микола, 07.11.2021 13:18
    +9
    Динамо разучилось проигрывать, без соплей...
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    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 07.11.2021 13:33
    +7
    Как только что-то не так у Динамо - не иначе как происки всемирного заговора работников горпрома)) Можно даже по воротам не попадать и пешком ходить, все равно если судья ставит пенальти - значит Ахметов купил. Сидорчук в последнее время вообще ведет себя как Срна - и речь не о том, что оба хорошие игроки...
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 07.11.2021 13:14
    +7
    Не умеют проигрывать.
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    mmuk
    online
    mmuk, 07.11.2021 13:44
    +5
    А так можна говорити із суддею? Чи так можна тільки гравцям з Динамо і Шахтар. І так вже давно. Лишню карточку попробуй постав їм, а тим більше лівий пеналь. Щоб їм поставили пеналь, треба щоб захисник наших топів відірвав ногу і то не факт, що можна.
    Попробували так говорити гравці інших клубів
    А чому за такі розмови суддя не роздає карточки. Навіть тут можна, але зась тож славний по мірках нашої держави клуб.
    Гавкніть так суддям в Лізі чемпіонів.
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    Oleg Oleg
    Oleg Oleg, 07.11.2021 13:38
    +5
    Это ужас, насколько они сопливые и зажрались, совсем не умеют проигрывать - плачут и плачут. Слезы, истерика, сопли.
    Вы посмотрите на свой уровень игры в Европе, вы же просто никакие...псевдо-футболисты с завышенными зарплатами в тысячи раз.
    К Шахтеру такая же критика уместна, в Украине звезды, а в Европе по 5 голов получают.
    Ворскла - красавцы, Максимов - Топ тренер
    Ссылка
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 07.11.2021 13:12
    +5
    Видна школа Луческу...
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    OKs100
    online
    OKs100, 07.11.2021 13:21
    +4
    Виктор Алтухов, 07.11.2021 13:16
    Как-то никто из них не возмущался, когда судья добавил 5 минут в игре с Александрией, а дал пенальти на 8-й минуте, и то за счет циркача Гармаша. Никто не вспоминает, что судья удалил игрока Ворсклы за 2 так себе карточки, а Забарному 2-ю не показал за 100%-ое нарушение на желтую. А в игре с Днепром левейший пенальти никого не возмутил, там все нормально.
    Судьи не должны судить матчи, можно вложить относительно небольшую сумму для футбола 5-6 миллиардов долларов и за пару лет разработать беспристрастный ИИ, который сам бы судил матчи.
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 07.11.2021 13:58
    +3
    Жора вел себя не адекватно. Третий мог залететь.
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    FC Liverpool Best!
    FC Liverpool Best!, 07.11.2021 13:46
    +3
    Клоуни.. Чим Бущан не задоволений? Якщо це не пенальті то я тоді не знаю.. Вони як той Коля Харківський, мажор, який звик, що йому все зійде з рук. Так і гравці ДК, які звикли тільки перемагати і не здатні приймати поразки..Та якби не підтримка арбітрів то ДК разом і з Шахтарем не дорахувались би пару чемпіонств так точно за усі часи незалежності..
    Ссылка
    Vadya
    Vadya, 07.11.2021 13:35
    +3
    Димо опять пробивает Дно! Цыган вернулся!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.11.2021 14:02
    +2
    Позорники кипрские.
    Ссылка
    xvalenok02
    online
    xvalenok02, 07.11.2021 14:05
    +1
    С одним эпизодом можно согласиться - надо было назначать свободный когда вратарь взял мяч в руки после паса своего игрока.
    В остальном - неудачники размазывают сопли и ждут чтобы их пожалели.
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
    Сергей Заскаль, 07.11.2021 13:43
    +1
    Oleg Oleg, 07.11.2021 13:38
    Это ужас, насколько они сопливые и зажрались, совсем не умеют проигрывать - плачут и плачут. Слезы, истерика, сопли.
    Вы посмотрите на свой уровень игры в Европе, вы же просто никакие...псевдо-футболисты с завышенными зарплатами в тысячи раз.
    К Шахтеру такая же критика уместна, в Украине звезды, а в Европе по 5 голов получают.
    Ворскла - красавцы, Максимов - Топ тренер
    А что финнов в Европе уже забыли?И где были твои красавцы и Максимов?Ещё то днище.
    Ссылка
    Sosed12345
    Sosed12345, 07.11.2021 13:28
    +1
    Vitaliy Moroz, 07.11.2021 13:08
    Жидко обосрались и ищут оправдания! А то , что не удалили Сидорчука за вторую желтую, в эпизоде с пенальти - молчат! Будьте мужиками, проигрывать надо с достоинством!!!
    Ты лучше расскажи почему Тамма в начале игры не удалили
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 07.11.2021 14:01
    0
    Это точно футбольная команда, или гоп компания с Борщаги?)
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    Oleg Oleg
    Oleg Oleg, 07.11.2021 13:56 (изменен)
    0
    Сергей Заскаль, 07.11.2021 13:43
    А что финнов в Европе уже забыли?И где были твои красавцы и Максимов?Ещё то днище.
    ну на уровне Украины с таким бюджетом - топ. Для Европы нужен другой бюджет и опыт, которого нет. От этого и такие результаты. Европа - это уже другая планета для них.
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    Shara
    Shara, 07.11.2021 13:27
    0
    Микола, 07.11.2021 13:18
    Динамо разучилось проигрывать, без соплей...
    Стиль Луческу.
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