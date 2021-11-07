ВИДЕО. Игроки Динамо жестко высказали недовольство арбитрам в подтрибунке

Киевское «Динамо» потерпело первое поражение в этом сезоне, проиграв полтавской «Ворскле» в рамках 14-го тура УПЛ (1:2).
Еще в перерыве матча капитан киевлян Сергей Сидорчук в грубой форме высказал недовольство действиями бригады арбитров в подтрибунном помещении. В частности, полузащитник «Динамо» был недоволен решением арбитра Юрия Иванова в эпизоде, когда вратарь «Ворсклы» Сергей Ризнык взял в руки мяч после паса от Владимира Чеснакова.
«Получает передачу, останавливает ногой н***й. Принимает, берет в руки б**. Говорит: «Это не пас». А что это было? Удар?», – сказал на эмоциях Сидорчук.
Также пытался что-то объяснить арбитру матча и резервный вратарь Денис Бойко.
«Вратарь не знает, что делать. Он бы взял в руки. А так он останавливает ногой, берет в руки и поднимает его. Ну так я бы не знал, какое решение примет главный судья», – рассказал Бойко.
Уже после матча Георгий Бущан остался недоволен еще и назначенным пенальти.
«В следующей игре будет две точки?! Клоуны», – заявил Бущан.
Источник — FootballHub - Facebook
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Попробували так говорити гравці інших клубів
А чому за такі розмови суддя не роздає карточки. Навіть тут можна, але зась тож славний по мірках нашої держави клуб.
Гавкніть так суддям в Лізі чемпіонів.
Вы посмотрите на свой уровень игры в Европе, вы же просто никакие...псевдо-футболисты с завышенными зарплатами в тысячи раз.
К Шахтеру такая же критика уместна, в Украине звезды, а в Европе по 5 голов получают.
Ворскла - красавцы, Максимов - Топ тренер
В остальном - неудачники размазывают сопли и ждут чтобы их пожалели.
Вы посмотрите на свой уровень игры в Европе, вы же просто никакие...псевдо-футболисты с завышенными зарплатами в тысячи раз.
К Шахтеру такая же критика уместна, в Украине звезды, а в Европе по 5 голов получают.
Ворскла - красавцы, Максимов - Топ тренер
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