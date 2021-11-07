Источник: Мальдеры не будет в тренерском штабе Шевченко

Итальянский аналитик не сможет помочь украинскому тренеру

  • 07.11.2021 11:51
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  • 1 комментарий
Источник: Мальдеры не будет в тренерском штабе Шевченко
© УАФ. Андреа Мальдера

Тренер Андреа Мальдера, который работал с Андреем Шевченко в сборной Украины, не войдет в тренерский штаб украинского специалиста в «Дженоа». Об этом сообщает известный журналист Роман Бебех.
 
«Тренер-аналитик, прошедший весь путь с Шевченко в сборной Украины, не будет работать в клубе», – говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что помогать Шевченко будут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини.

Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
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    belerilf1
    belerilf1, 07.11.2021 12:07
    +1
    первый гвоздь
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