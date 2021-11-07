Источник: Мальдеры не будет в тренерском штабе Шевченко

Тренер Андреа Мальдера, который работал с Андреем Шевченко в сборной Украины, не войдет в тренерский штаб украинского специалиста в «Дженоа». Об этом сообщает известный журналист Роман Бебех.



«Тренер-аналитик, прошедший весь путь с Шевченко в сборной Украины, не будет работать в клубе», – говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что помогать Шевченко будут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини.