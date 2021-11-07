Мирослав СТУПАР: «Арбитраж Романюк оставил двоякое впечатление»

В поединке 14 тура чемпионата УПЛ «Минай» – «Мариуполь» (0:2) было два удаления, семь предупреждений, кроме двух забитых голов еще и нереализованный пенальти.



Известный в прошлом рефери, а ныне авторитетный футбольный эксперт Мирослав Ступар поделился впечатлениями об арбитраже Анастасии Романюк.



«Это был уже третий матч Романюк в УПЛ и, как и два предыдущих, ее арбитраж оставил двоякое впечатление. В частности, Анастасия не заметила, что закарпатец Матич сыграл рукой в своей штрафной площадке, а ассистентка почему то не подсказала ей. В тех случаях, когда были показаны желтые карточки, далеко не все нарушения заслуживали такого наказания. Не всегда правильные решения принимали и ассистентки, что вносило нервозность в действия футболистов.



Все же, важно, что результативных ошибок Романюк не совершила. По делу были и удаления: мариупольца Очеретько – за грубый фол, а закарпатца Ахмедзаде – за неспортивное поведение, из-за чего он схлопотал второе предупреждение. Несколькими секундами раньше нападающий хозяев после показанной ему желтой карточки похлопал арбитру.



Припоминается, в свое время в поединке «Арарат» – «Динамо» (Тбилиси) я в похожей ситуации удалил защитника гостей Тенгиза Сулаквелидзе. Арбитры же не артисты на сцене, чтобы им рукоплескать. Так что в этом случае Романюк поступила правильно», – сказал Ступар.