ФОТО. «Спасибо, 2021-й». Марта Костюк завершила самый удачный год в карьере

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение сняться с турнира WTA в Линце (Австрия), который состоится с 6 по 12 ноября.

В социальной сети украинка поблагодарила уходящий год и отметила, что с нетерпением ждет следующего сезона.

Отметим, что в этом году Марта впервые в карьере пробилась в Топ-50 рейтинга WTA.