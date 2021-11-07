ФОТО. «Спасибо, 2021-й». Марта Костюк завершила самый удачный год в карьере

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение сняться с турнира WTA в Линце (Австрия), который состоится с 6 по 12 ноября.
В социальной сети украинка поблагодарила уходящий год и отметила, что с нетерпением ждет следующего сезона.
Отметим, что в этом году Марта впервые в карьере пробилась в Топ-50 рейтинга WTA.
Источник — Sport.ua
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