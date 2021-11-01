Рейтинг WTA. Свитолина больше не в первой десятке, дебют Костюк в топ-50

Ястремская на грани вылета из сотни, Анетт Контавейт поднялась на восьмую позицию

  • 01.11.2021 09:26
  • 2400 просмотров
  • 5 комментариев
Рейтинг WTA. Свитолина больше не в первой десятке, дебют Костюк в топ-50
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA 250 в Клуж-Напоке и Курмайёре. В Румынии победила эстонка Анетт Контавейт, которая благодаря завоеванию второго титула подряд стала восьмой участницей Итогового турнира. Выход в финал позволил ей оформить дебют в первой десятке мирового рейтинга.
 
После снятия очков за Итоговые турниры образца 2019 года из топ-10 вылетели Элина Свитолина, Наоми Осака и Белинда Бенчич. Украинка и швейцарка потеряли сразу по 8 позиций. Отметим, что Элина 4,5 года подряд находилась в теннисной элите. 
 
Вернулась в первую десятку Анжелик Кербер. Барбора Крейчикова, Мария Саккари и Онс Жабер обновили личные рекорды.
 
Топ-10 рейтинга WTA 


 
Что касается украинок, то Марта Костюк дебютирует в первой полусотне мировой классификации. Также улучшили свои позиции Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катерина Козлова. У Даяны Ястремской все плохо, после снятия очков за Чжухай-2019 она откатилась на сотое место и находится на грани вылета с первой сотни. 
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В Чемпионская гонка WTA определились все восемь участниц. Это Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Мария Саккари, Ига Свёнтек, Гарбинье Мугуруса, Паула Бадоса и Анетт Контавейт.

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    сергей богданов
    сергей богданов, 01.11.2021 09:47
    +7
    Марта выполнила задачу на сезон, теперь пахать и пахать для следующего рывка, Ангелина молодца прибавила в этом году, Эли нужна перезагрузка и снова в бой, надеюсь мотивация для этого ещё есть, про Даяну даже не знаю что сказать, фактически два года коту под хвост, у меня надежды уже покидают а ее бестолковый теннис простите смотреть невозможно
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    Elis
    online
    Elis, 01.11.2021 09:37
    +5
    Головна невдаха тижня - Онс Жабер) Якщо 7 місце в рейтингу можна назвати невдачею, звісно.
    Але куражитись в матчі проти травмованої суперниці - мабуть, карма все ж є.
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    Oleksandr Kelym
    Oleksandr Kelym, 01.11.2021 10:50
    0
    Об*єктивно судячи - Еліна Світоліна зайняла своє місце в рейтингу: я щось не пам*ятаю щоб вона колись грала краще протягом цих чотирьох років! Дивно було дивитися, як тенісистка із першої п*ятірки постійно програє спортсменкам із кінця сотні рейтингу!
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    Sashamar
    online
    Sashamar, 01.11.2021 10:45
    0
    Дався вам цей рейтинг. Хто високо заліз, тому довше падати. Квітова вісімнадцята, Халеп двадцять друга, Андреєску знаєте яка? Сорок шоста (до речі, два роки тому там була Мугуруса). А Джорджі то на межі вильоту з сотні, то (як зараз) третій-четвертий десяток.
    З іншого боку є така чітерша, ні, не Рус, Медісон Бренгл. Грає виключно ITF i челенджери. І вже п'ять років на одному рівні - вісімдесяті-дев'яності місця, але без вильоту з сотні.
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 01.11.2021 09:36 (изменен)
    -5
    Мне многие не верили, и крутили пальцем у виска, когда я говорил о том, что реальное место Светолиной в рейтинге в промежутке между 20 и 30 местом... Ее 14 место на сегодняшний день тоже не соответствует ее уровню игры, скоро она улетит и с этой позиции. Время для больших побед безвозратно прошло, и в этом виновата только она одна...
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