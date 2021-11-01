Рейтинг WTA. Свитолина больше не в первой десятке, дебют Костюк в топ-50

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA 250 в Клуж-Напоке и Курмайёре. В Румынии победила эстонка Анетт Контавейт, которая благодаря завоеванию второго титула подряд стала восьмой участницей Итогового турнира. Выход в финал позволил ей оформить дебют в первой десятке мирового рейтинга.



После снятия очков за Итоговые турниры образца 2019 года из топ-10 вылетели Элина Свитолина, Наоми Осака и Белинда Бенчич. Украинка и швейцарка потеряли сразу по 8 позиций. Отметим, что Элина 4,5 года подряд находилась в теннисной элите.



Вернулась в первую десятку Анжелик Кербер. Барбора Крейчикова, Мария Саккари и Онс Жабер обновили личные рекорды.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Марта Костюк дебютирует в первой полусотне мировой классификации. Также улучшили свои позиции Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катерина Козлова. У Даяны Ястремской все плохо, после снятия очков за Чжухай-2019 она откатилась на сотое место и находится на грани вылета с первой сотни.



Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионская гонка WTA определились все восемь участниц. Это Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Мария Саккари, Ига Свёнтек, Гарбинье Мугуруса, Паула Бадоса и Анетт Контавейт.