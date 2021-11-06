Уже +10 от Барселоны. Реал вышел в лидеры чемпионата Испании

«Реал» в непростом матче чемпионата Испании обыграл «Райо Вальекано», который в нынешнем сезоне показывает неплохой футбол и расположился на 6-м месте.

Однако мадридцев продолжает тащить Карим Бензема. Форвард забил победный гол, ставшим 10-м в сезоне Ла Лиги.

«Реал» набирает 27 очков и выходит в лидеры, хотя матч в запасе остается у «Севильи», которая может догнать команду Карло Анчелотти.

А вот «Барселона» отстала от лидера уже на 10 очков.

Чемпионат Испании. 12-й тур

Реал - Райо Вальекано 2:1

Голы: Кроос, 14, Бензема, 38 - Фалькао, 77