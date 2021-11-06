13-й тур
Реал Мадрид
2 : 1
Райо Вальекано
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Уже +10 от Барселоны. Реал вышел в лидеры чемпионата Испании

Бензема забил победный гол

  • 06.11.2021 23:53
  • 216 просмотров
  • 4 комментария
Уже +10 от Барселоны. Реал вышел в лидеры чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в непростом матче чемпионата Испании обыграл «Райо Вальекано», который в нынешнем сезоне показывает неплохой футбол и расположился на 6-м месте.

Однако мадридцев продолжает тащить Карим Бензема. Форвард забил победный гол, ставшим 10-м в сезоне Ла Лиги.

«Реал» набирает 27 очков и выходит в лидеры, хотя матч в запасе остается у «Севильи», которая может догнать команду Карло Анчелотти.

А вот «Барселона» отстала от лидера уже на 10 очков.

Чемпионат Испании. 12-й тур

Реал - Райо Вальекано 2:1
Голы: Кроос, 14, Бензема, 38 - Фалькао, 77

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Akkerman65
    online
    Akkerman65, 07.11.2021 00:34
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 07.11.2021 00:04
    Тогда Леванте=Динамо.
    Нет, Динамо=Хетафе. Сельта накидала этой Барселоне. А брёвна не смогли. После выигрыша чемпионата и кубка поленья продолжают думать, что они великие.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 06.11.2021 23:55
    0
    Райо валекано=Шахтер
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 07.11.2021 00:08
    -2
    Как ДК не смогло обыграть такую барсу Ворскла все карты раскрыла почему
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
    K_Sarioglo@i.ua, 07.11.2021 00:04
    -3
    avk2307, 06.11.2021 23:55
    Райо валекано=Шахтер
    Тогда Леванте=Динамо.
    Ссылка
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