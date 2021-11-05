Реал Мадрид

В субботу, 6 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 13-го тура испанской Примеры, в котором местный «Реал» примет «Райо Вальекано». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Арбитром встречи будет Пабло Гонсалес Фуэртес.

«Реал»

Мадридцы на данный момент имеют пятиматчевую безпроигрышную серию во всех турнире. Подопечные Карло Анчелотти выступают хорошо, как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Среди недели «галактикос» в матче самого престижного клубного турнира Европы переиграли «Шахтер» и приблизились к выходу из группы. Победа над «Шерифом» в следующем туре выведет «сливочных» в евровесну.

В Примере «Королевский клуб» пока идет вторым, отставая на один пункт от «Райо Вальекано», но при этом имея матч в запасе. В активе «Реала» 24 балла и хорошие перспективы в борьбе за чемпионство. Правда, плотность вверху турнирной таблицы велика и пока рано говорить о том, кто поведет борьбу за самые высокие места.

Не помогут команде из столицы Испании в этой игре сразу пять футболистов. Анчелотти не сможет рассчитывать на травмированных Гарета Бэйла, Федерико Вальверде, Мариано Диаса, Дани Себальоса и Родриго.

«Райо Вальекано»

«Пчелы» отлично, как для себя, начали сезон. На данный момент «великаны» имеют в своем активе 20 очков и идут на шестом месте. В этом сезоне «Райо Вальекано» не только добивается хороших результатов, но и показывает качественную игру. Думается, что подопечные Андони Ираолы будут крепкими середняками лиги.

В текущем сезоне команда из Мадрида добыла шесть побед, дважды сыграла вничью и четыре раза проиграла. Разница забитых и пропущенных мячей – 18:12.

Лазарет у «великанов» практически пуст. Травмирован лишь полузащитник Мартин Меркеланс, который не примет участие в этой игре. Все остальные футболисты в строю и готовы дать бой фавориту.

История встреч

Соперники провели между собой 36 матчей. Полное преимущество на стороне «Реала», который добыл 28 побед. Пять поединков завершились победами «Райо Вальекано», а трижды была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы

«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус, Азар, Бензема.

«Райо Вальекано»: Дмитриевски, Гарсия, Катена, Марас, Баллиу, Комесана, Лопес, Гарсия, Палазон, Валентин, Фалькао.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.38 по линии Parimatch.

6 ноября, суббота