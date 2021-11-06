В воскресенье 7 ноября пройдет матч 14-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Шахтер».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Киева Владимир Новохатний. Начало встречи в 17:00.

«Колос» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.