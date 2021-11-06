6 ноября в 19:30 состоится матч 14-го тура УПЛ, в котором сыграют «Черноморец» и «Рух».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
Источник — Sport.ua
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