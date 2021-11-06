АПЛ. Бернли сумел отобрать очки у Челси

Состоялись еще три матча в рамках 11-го тура АПЛ. «Челси» дома сенсационно не сумел обыграть «Бернли» - ничья 1:1. «Норвич» и «Кристал Пэлас» обыграли «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» соответственно.
«Брентфорд» - «Норвич» - 1:2
Голы: Генри 60 – Норманн 6, Пукки 29
«Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон» - 2:0
Голы: Заа 61, Галлахер 78
«Челси» - «Бернли» - 1:1
Голы: Хаверц 33 – Выдра 80
«Челси» – Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Баркли (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Канте (Маунт, 85), Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 85).
Ранее «Манчестер Сити» в дерби обыграл «Юнайтед» 2:0.
Источник — Sport.ua
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