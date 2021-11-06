11-й тур
Брентфорд
1 : 2
Норвич
06.11.2021, FT

АПЛ. Бернли сумел отобрать очки у Челси

Лидер чемпионата дома потерял очки

  • 06.11.2021 19:09
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АПЛ. Бернли сумел отобрать очки у Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще три матча в рамках 11-го тура АПЛ. «Челси» дома сенсационно не сумел обыграть «Бернли» - ничья 1:1. «Норвич» и «Кристал Пэлас» обыграли «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» соответственно.

«Брентфорд» - «Норвич» - 1:2
Голы: Генри 60 – Норманн 6, Пукки 29

«Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон» - 2:0
Голы: Заа 61, Галлахер 78

«Челси» - «Бернли» - 1:1
Голы: Хаверц 33 – Выдра 80

«Челси» – Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Баркли (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Канте (Маунт, 85), Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 85).

Ранее «Манчестер Сити» в дерби обыграл «Юнайтед» 2:0.

Турнирная таблица АПЛ

Источник — Sport.ua

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