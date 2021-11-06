В субботу, 6 ноября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонский «Челси» и «Бернли». Стартовый свисток рефери Андре Марринера из Бирмингема прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Челси



В середине текущей недели коллектив Томаса Тухеля стал еще на один шаг ближе к тому, чтобы пополнить состав участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, обыграв на выезде шведский «Мальме» (1:0). С большой долей вероятности, уже по итогам пятого тура «синие» окончательно выйдут в следующий раунд еврокубковых состязаний, поэтому в последней игре перед ноябрьской международной паузы от них можно ожидать четкой заточенности на улучшение позиций в турнирной таблице АПЛ.

Впереди «пенсионеров» ждет очень сложный отрезок, когда они часто будут появляться в афишах матчей категории «топ» не только на внутренней, но и на международной арене, поэтому текущее лидерство в национальном первенстве было бы неплохо как следует укрепить очередной победой. Тем более, что ближайший преследователь в лице «Ливерпуля» будет на этих выходных играть в гостях у «Вест Хэма», и от этого поединка можно ожидать какого угодно исхода. В том числе, положительного для «Челси». Лондонский клуб потратился на трансферном рынке этим летом лишь с одной целью – выиграть АПЛ. Пока что обстановка к этому только предрасполагает.

Бернли



Один из аутсайдеров текущего розыгрыша продолжает гнуть свою линию исключительно «английского» футбола, который характеризуется малой результативностью. Однако, текущие тенденции АПЛ таковы, что атакующий футбол со стороны соперников приносит куда большие результаты. Именно поэтому «Бернли» располагается на третьей с конца позиции в турнирной таблице, имея малые шансы в ближайшее время выйти из зоны вылета. При этом, далеко не каждый коллектив может похвастаться отсутствием поражений в двух предыдущих играх. Они же – принесли команде Шона Дайча четыре очка, что составляет больше половины от их общего количества набранных баллов (7).

В целом, можно сказать, что «бордовые» сейчас уже не выглядят настолько беспомощными, как на старте сезона, и даже попытались в недавнем прошлом навязать борьбу лондонскому «Тоттенхэму» в Кубке английской лиги (0:1). Каждый новый соперник на данном этапе является для «Бернли» серьезным вызовом, поэтому не имеет особого смысла заглядывать в их календарь ноябрьских поединков. Очевидно, что предматчевые расклады будут явно не в пользу команды Дайча, да и побеждала она в последний раз на «Бридже» еще четыре года назад.

Ориентировочные составы



«Челси»: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Тиаго Силва – Чилвелл, Канте, Жоржиньо, Джеймс – Хадсон-Одои, Зийех – Хаверц.

«Бернли»: Поуп – Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Браунхилл, Вествуд – Макнейл, Гудмундссон – Вуд, Корне.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке «Челси» вновь обыграет «Бернли», а интрига будет заключаться только в количестве пропущенных гостями мячей. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Челси» (-2) по линии Parimatch.

6 ноября, суббота