Первый матч - против Моуриньо. Дженоа представит Шевченко и владельцев

По информации Gazzetta dello Sport, в ближайшее время клуб «Дженоа» официально перейдет к новым собственникам - американской компании 777 Partners.

Сделка была оформлена в сентябре, но лишь сейчас нынешней владелец Энрико Прециози (владел Грифонами 18 лет) передаст 99% акций клуба новым собственникам.

«Все идет по плану. Я очень рад, что «Дженоа» окажется в надежных руках. Передача управления пройдет по плану в самое ближайшее время», - сказал Прециози.

Под это событие новые владельцы хотят приурочить «старт новый эры» - назначение украинского наставника Андрея Шевченко.

Презентация Шевченко должна состояться на следующей неделе. Вероятно, во вторник. Для тренера приготовлен контракт на 2 года с опцией продления на третий.

У Шевченко будет небольшой запас времени, потому что следующий матч Серии A состоится 21 ноября. Андрей и его новая команда примут «Рому» Жозе Моуриньо.