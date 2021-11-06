Первый матч - против Моуриньо. Дженоа представит Шевченко и владельцев

Вскоре должны презентовать тренера и новых владельцев

  • 06.11.2021 22:22
  • 3061 просмотр
  • 7 комментариев
Первый матч - против Моуриньо. Дженоа представит Шевченко и владельцев
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Gazzetta dello Sport, в ближайшее время клуб «Дженоа» официально перейдет к новым собственникам - американской компании 777 Partners.

Сделка была оформлена в сентябре, но лишь сейчас нынешней владелец Энрико Прециози (владел Грифонами 18 лет) передаст 99% акций клуба новым собственникам.

«Все идет по плану. Я очень рад, что «Дженоа» окажется в надежных руках. Передача управления пройдет по плану в самое ближайшее время», - сказал Прециози.

Под это событие новые владельцы хотят приурочить «старт новый эры» - назначение украинского наставника Андрея Шевченко.

Презентация Шевченко должна состояться на следующей неделе. Вероятно, во вторник. Для тренера приготовлен контракт на 2 года с опцией продления на третий.

У Шевченко будет небольшой запас времени, потому что следующий матч Серии A состоится 21 ноября. Андрей и его новая команда примут «Рому» Жозе Моуриньо.

Источник — Gazzetta dello Sport

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KARABAS55
    KARABAS55, 06.11.2021 22:26
    +3
    Очень непростая задача у ШЕВЫ принять команду в середине сезона. Выжать всё из команды, и до терпеть до открытия трансферного окна в меж сезон, и после него Шева должен показать себя какой он тренер. Всё в его руках!
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    Стас Воробьёв
    Стас Воробьёв, 06.11.2021 22:24
    +3
    Удачи Андрею в его любимой стране!!!
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    dneprkby
    dneprkby, 06.11.2021 22:55
    +2
    Мож пару полен из УПЛ заберет к себе...
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    Maks23
    online
    Maks23, 06.11.2021 22:52
    +1
    Подождём до вторника..чтоб не было как с супрягой..
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 06.11.2021 22:33
    +1
    Неприятное для меня случилось.. Дженоа это единственный клуб Италии.. который я терпеть не могу!! на протяжении многих лет!! И тут на тебе Шева там Тренер..(Это для меня вообще двойной удар... Как будто кто-то проклял...
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    Akkerman65
    online
    Akkerman65, 06.11.2021 22:33
    +1
    Ну вот, в первой игре "любимый" Моуринью. Помните как складывались их отношения в Челси?
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    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 06.11.2021 23:07
    0
    dneprkby, 06.11.2021 22:55
    Мож пару полен из УПЛ заберет к себе...
    Коваленка он заберет себе... он без него не может
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