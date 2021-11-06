Андрес ИНЬЕСТА: «Хави подходит для Барселоны, он готов к этому вызову»

Бывший хавбек полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о назначении своего бывшего одноклубника Хави на пост тренера «сине-гранатовых».
«Конечно, Хави точно подойдет для этой работы. Не только потому, что он знает клуб, это его дом, но и потому, что он к этому готов. Это самое главное. Дело не только в том, что из себя представляет Хави, но и в том, что он очень хороший тренер. Он готов к этому вызову.
Я желаю ему удачи. Уверен, что все будет хорошо, потому что Хави подготовился к этому моменту. Этот вызов его крайне взволновал. Надеюсь, обстоятельства будут работать на него. Желаю всего наилучшего Хави и «Барселоне»», - сказал Хави.
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Источник — El Mundo Deportivo
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