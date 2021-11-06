Андрес ИНЬЕСТА: «Хави подходит для Барселоны, он готов к этому вызову»

Легенда каталонского клуба доволен новым назначением

  • 06.11.2021 14:03
  • 312 просмотров
  • 1 комментарий
Андрес ИНЬЕСТА: «Хави подходит для Барселоны, он готов к этому вызову»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший хавбек полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о назначении своего бывшего одноклубника Хави на пост тренера «сине-гранатовых».

«Конечно, Хави точно подойдет для этой работы. Не только потому, что он знает клуб, это его дом, но и потому, что он к этому готов. Это самое главное. Дело не только в том, что из себя представляет Хави, но и в том, что он очень хороший тренер. Он готов к этому вызову.

Я желаю ему удачи. Уверен, что все будет хорошо, потому что Хави подготовился к этому моменту. Этот вызов его крайне взволновал. Надеюсь, обстоятельства будут работать на него. Желаю всего наилучшего Хави и «Барселоне»», - сказал Хави.

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Источник — El Mundo Deportivo

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    andi Mir
    andi Mir, 06.11.2021 14:56
    0
    Конечно готовый, ведь террорист-лига это показатель мастерства, после которой сразу берут на работу в лучшие клубы мира.
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