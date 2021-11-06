Усиление под Хави. Барселона зимой купит минимум троих игроков

6 ноября «Барселона» объявила о назначении Хави на должность главного тренера команды.

Ожидается, что под нового тренера руководство клуба совершит несколько трансферов. Как сообщает Marca, президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время встречи с болельщиками заявил, что намерен приобрести трех новых футболистов.

Приоритетом является усиление позиции нападающего, поскольку Серхио Агуэро испытывает проблемы со здоровьем. Ранее было объявлено, что форвард пропустит как минимум три месяца из-за проблем с сердцем. Активную работу над остальными трансферами клуб начнет в ближайшее время.

Все трансферы будут согласовываться с Хави, который подписал контракт на 2,5 года.

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