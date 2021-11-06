ХАВИ: «С нетерпением жду возможности все исправить в Барселоне»

В ночь на 6 ноября «Барселона» объявила о назначении Хави на должность главного тренера команды. Специалист подписал контракт на 2,5 года.

Хави поделился ожиданиями о работе в клубе.

«Мы будем работать на максимум. В конце концов мы «Барса» — лучший клуб мира, а лучший клуб мира должен побеждать. Он не может играть вничью или проигрывать. Так что у меня будут максимальные требования.

Мы постараемся осчастливить игроков. Нам придется упорно работать, ставить четкие цели и, конечно, стараться побеждать. Я настроен очень позитивно. Но нужно будет много поработать, чтобы все наладилось.

Я тоже проходил через тяжелые ситуации. Сейчас не лучший момент в истории клуба, но я намерен показать, в чем заключаются мои идеи, и усердно поработать, создавая команду. Я думаю, это вопрос командной работы, я с нетерпением жду возможности все исправить. Но, конечно, мне нужно поговорить с игроками, чтобы понять, как обстоят дела. Я очень благодарен Серхи Бархуану за его работу. Сегодня его ждет еще один матч, и он очень важен. Командная работа — это самое важное», - сказал Хави.

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